Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Alors que l’Indienne Manushi Chhillar a été sacrée Miss Monde ce samedi, Aurore Kichenin, première dauphine de Miss France 2017, a manqué de peu le podium mais la Française s’est tout de même distinguée parmi les 135 candidates. D’abord classée dans les quarante dernières candidates en remportant le "Head to Head Challenge", elle s’est classée parmi les cinq dernières finalistes et a été devancée sur le podium par Miss Angleterre et Miss Mexico, respectivement 1ère et 2ème dauphine de la nouvelle Miss Monde.

Sur les réseaux sociaux, anciennes miss et membres du comité ont félicité Aurore Kichenin pour son "super parcours" : "Bravo Aurore @MissWorldFrance pour son parcours, Top 5 mérité !!! Tu peux être fière." déclare Marine Lorphelin par exemple. Sylvie Tellier aussi a montré son soutien : "Miss Inde est la nouvelle Miss Monde ! super parcours pour @akicheninoff dans le top 5 final. Bravo à elle et à nos équipes @MissFrance"<strong><br></strong>

Les épreuves étaient nombreuses pour départager les Miss. Les candidates étaient notamment appelées à défiler en robes de créateur, en maillot de bain, à s’affronter sur une épreuve sportive et à présenter un projet humanitaire devant un jury. Pour cette dernière épreuve, Aurore Kichenin avait défendu une association appelée "Eau pour la Vie" qui intervient au Bénin pour installer des pompes à eau. La dernière Française à avoir remporté le titre de Miss Monde est Denise Perrier en 1953. En 2013, Marine Lorphelin a été sacrée 1ère dauphine, tandis que deux ans plus tard, Flora Coquerel terminait quatrième du classement.

