Connaissiez-vous vraiment tout sur Iris Mittenaere, Miss Univers 2017 ? La jeune femme a fait une surprise à ses fans. Elle est arrivée il y a deux jours à Paris pour un séjour qui est l’occasion pour Iris Mittenaere de se ressourcer auprès des siens et de retrouver quelques amies. Après avoir pris quelques clichés dans Paris et s’être laissée prendre au jeu des visites touristiques, Miss Univers a retrouvé Laury Thilleman pour se rendre au Festival de cuisine Taste Of Paris. Un Festival qui offrait la possibilité au grand public de découvrir les plats des plus grands chefs à petits prix.

Miss Univers, iris Mittenaere a, bien évidemment, partagé un moment de cette soirée avec ses fans sur Instagram et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa vidéo est vraiment surprenante. Alors qu’elle participait à un atelier de dégustation avec le chef Juan Arbelaez, le public s’est mis à entamer une macarena. Iris Mittenaere et Laury Thilleman n’ont pas pu résister et elles les ont rejoints pour un moment de joie et de partage. Sur Instagram, comme on pouvait s’y attendre, les fans ont adoré découvrir cette nouvelle facette de Miss Univers. Comment ne pas tomber sous le charme d’Iris Mittenaere ?