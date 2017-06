Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Miss Univers continue son voyage autour du monde à la rencontre de ses fans. Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout le monde semble littéralement fondre sur le charme de la reine de beauté Iris Mittenaere. Après avoir ébloui tous les photographes de la croisette pour la montée des marches du 70 ème anniversaire du Festival de Cannes, la jeune femme est rapidement rentrée à New-York avant de s’envoler pour l’Equateur. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, la plus belle femme du monde partage les plus belles photos de ses voyages. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a été encore une fois très gâtée.

Mais les 1,1 millions d’abonnés d’Iris Mittenaere, Miss Univers, ont eu le privilège de découvrir quelques photos où elle apparaît très sexy en bikini dans la piscine de son hôtel. Sans surprise, ces photos ont généré de nombreux commentaires pour complimenter le physique absolument parfait de la jeune femme, mais aussi pour connaître la marque du maillot de bain une pièce qu’elle porte. Le cliché de Miss Univers a une nouvelle fois battu des records et a été liké près de 68 000 fois. A votre avis, quelle sera la prochaine destination de Miss Univers ?





Miss this sun ... ☀️💙 #ecuador #backtonyc #posetresnaturelle Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 5 Juin 2017 à 12h51 PDT





Surpriiiiise 😂☀️💦 #foreveryoung #ecuador #splash #slowmotion Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 3 Juin 2017 à 5h01 PDT