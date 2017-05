Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Dans la famille Mittenaere, la beauté est un cadeau qui se transmet de mère en fille. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Iris Mittenaere partage avec ses fans et sa communauté les moments forts de son quotidien et de sa carrière. Miss Univers, qui a passé quelques jours en France à l’occasion du Festival de Cannes, a posté hier une photo de sa maman sur son compte Instagram avec un joli message en légende à l’occasion de la Fête des mères. Les fans ont pu découvrir une photo de la maman de Miss Univers quand elle était plus jeune et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux jeunes femmes se ressemblent comme deux gouttes d’eau.

La ressemblance est en effet frappante entre les deux jeunes femmes et les fans n’ont pas manqué de le souligner dans les commentaires. En retour, la maman d’Iris Mittenaere a posté sur son compte Instagram, une magnifique photo alors qu’elle était tout juste enceinte de celle qui deviendra quelques années plus tard Miss France puis Miss Univers. La maman d’Iris Mitenaere dédie cette photo à toutes les mamans et les futures mamans et précise qu’elle est aujourd’hui une maman comblée de bonheur. Et on comprend bien pourquoi.





Bonne fête à la plus merveilleuse ❤️ Maman ... @laurence.druart #cestcooljepeuxlefeterdeuxfois #jetaime Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 28 Mai 2017 à 9h29 PDT