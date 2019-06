Nice, ville d'accueil de l'élection de Miss France 2010

Cette année, c'est au tour de Nice d'accueillir l'élection de Miss France 2010 du 22 novembre au 6 décembre 2009. Après l'ouest et la région des Pays de Loire, c'est la côte d'Azur qui sera l'écrin de ses 37 ambassadrices de la beauté française.Surnommée la ville aux fleurs, grâce à sa traditionnelle bataille de Fleurs,à l'occasion de son Carnaval, Nice sera le théâtre de la 64ème cérémonie de l'élection Miss France. La soirée se déroulera en direct du Palais Nikaïa le 5 décembre prochain. Jean-Pierre Foucaul, en maître de cérémonie, orchestrera cet immense show qui est l'une des émissions les plus populaires et les plus médiatiques de l'année.Pendant 15 jours, les Miss pourront profiter de cette ville au microclimat exceptionnel, de ses 7,5 km de plages aux eaux turquoise, de la beauté de ses paysages entre mer et montagne, et de sa culture très particulière qui en font la destination touristique la plus prisée de France après Paris, avec de 4 millions de visiteurs par an.