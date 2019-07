Nourrir les girafes, voir des lions... les Miss sont allées au Zoo de Beauval

Dernière ligne droite pour les Miss régionales avant la cérémonie Miss France. Pour se détendre, elles sont allées au Zoo de Beauval. Moments tendres et partages.

Pour les 30 miss régionales, le grand soir, c’est samedi 16 décembre. L’une d’entre elles succédera à Alicia Ayliès. Mais, pour l’heure, c’est encore le temps des répétitions. Les journées sont longues, intenses pour les jeunes femmes qui travaillent sans relâche pour que la soirée soit parfaite. Entre deux efforts, les miss régionales ont le droit à quelques instants de réconfort. Les belles, qui sont à Châteauroux, se sont échappées des studios de répétitions pour visiter la région qui les accueille. Outre une balade en canoë, les jeunes femmes ont pu visiter le zoo de Beauval.

L’occasion pour elles d’en prendre plein les yeux et d’admirer des animaux qu’elles n’avaient jamais eu l’occasion de voir en vrai et de si près, comme les hippopotames. Les 30 miss régionales ont eu le droit à une visite un peu spéciale puisqu’elles se sont promenées dans les coulisses et passées un moment privilégié avec certains animaux, comme les girafes qu’elles ont pu nourrir, ou voir de plus près les lions. Ce qui donne des idées aux filles : chanter « le Roi Lion ». La bonne humeur est au rendez-vous et le stress de la cérémonie est encore loin. « Ce n’est pas que des robes et des paillettes, Miss France ». C’est le cas de le dire ! Rendez-vous samedi 16 décembre à 21 heures sur TF1 pour la grande élection de Miss France 2018.