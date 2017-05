Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Un magnifique voyage pour les candidates qui espèrent décrocher la couronne en 2018. Cette année, l’organisation Miss France a décidé de poser ses valises à plus de 9 000 km de la France. Pour cette 88ème édition, c’est bien à Los Angeles, en Californie, que les 30 prétendantes s’envoleront prochainement, accompagnées d’Alicia Aylies, Miss France 2017. Au programme de ce séjour ensoleillé, des déserts de Greater Palm Springs avec ses oasis et saloons américains, Hollywood avec ses étoiles et studios de cinémas, jusqu’à Venice Beach pour une balade en rollers. C’est tout le glamour de la Californie que les Miss découvriront.

Au retour de ce voyage inoubliable et riche en émotions, les Miss régionales rejoindront la ville de Châteauroux qui accueillera pour la première fois l’élection de Miss France 2018, diffusée en direct du MACH 36, sur TF1 en décembre prochain et présentée par Jean-Pierre Foucault accompagné de Sylvie Tellier. Qui aura la chance de succéder à Alicia Aylies ? Qui aura l’honneur de porter la couronne en 2018 ? Vous le saurez très prochainement.