Découvrez les 29 Miss candidates à Miss France 2021

L’élection de Miss France 2021 aura lieu samedi 19 décembre 2020, et il est temps de faire connaissance avec les 29 Miss régionales en lice pour succéder à Clémence Botino, Miss France 2020.

Faites connaissance avec les 29 candidates au titre de Miss France 2021, en exclusivité sur MYTF1. Elles sont vingt-neuf et sont toutes plus belles les unes que les autres en compétition au titre de plus belle femme de France. Découvrez les visages des 29 candidates à l’élection de Miss France 2021 dans un best of qui vous donnera un aperçu de leur beauté :

· Miss Alsace, Aurélie Roux

· Miss Aquitaine, Leila Veslard

· Miss Auvergne, Géromine Prique

· Miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin

· Miss Bretagne, Julie Foricher

· Miss Centre- Val de Loire, Cloé Delavalle

· Miss Champagne Ardenne, Gwenegann Saillard

· Miss Corse, Noémie Leca

· Miss Côte d'Azur, Lara Gautier

· Miss Franche-Comté, Coralie Gandelin

· Miss Guadeloupe, Kenza Andreze-Louison

· Miss Île de France, Lara Lourenco

· Miss Languedoc Roussillon, Illana Barry

· Miss Limousin, Léa Graniou

· Miss Lorraine, Diane Febvay

· Miss Martinique, Séphorah Azur

· Miss Mayotte, Anlia Charifa

· Miss Midi-Pyrénées, Emma Arrebot-Natou

· Miss Nord Pas de Calais, Laura Cornillot

· Miss Normandie, Amandine Petit

· Miss Nouvelle-Calédonie, Louisa Salvan

· Miss Pays de la Loire, Julie Tagliavacca

· Miss Picardie, Tara de Mets

· Miss Poitou-Charentes, Justine Dubois

· Miss Provence, April Benayoum

· Miss Réunion, Lyna Boyer

· Miss Rhône-Alpes, Anaïs Roux·

· Miss Wallis Futuna, Mylène Halemai

Miss France 2021 - Samedi 19 décembre à 21h05 sur TF1