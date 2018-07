Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que Benjamin Pavard et les Bleus préparent activement la finale de la Coupe du Monde, Rachel Legrain-Trapani a profité d’un jour de repos de son chéri pour lui rendre visite. Taquine, elle ne s’est pas gênée de se moquer de lui…

La France est en finale de la Coupe du Monde ! Il ne reste aux Bleus qu’un seul match avant de pouvoir espérer brandir la coupe dont ils rêvent tous depuis leur enfance. Benjamin Pavard qui est devenu la coqueluche des supporters en marquant un but stratosphérique en huitièmes de finale contre l’Argentine, est de ceux-là. A peine âgée de 22 ans, le défenseur qui évolue à Stuttgart espère aussi décrocher le Saint Graal.





Mais avant la grande finale qui aura lieu ce dimanche 15 juillet, Benjamin Pavard a profité d’un jour de repos de l’équipe pour retrouver sa jolie compagne, l’ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani. Les deux amoureux ont d’ailleurs partagé leurs retrouvailles avec leurs abonnés sur Instagram. Sur une première photo publiée sur leur story respective, les deux amoureux se montrent dans les bras l’un de l’autre.

Puis, l’ancienne Miss France 2007 a posté une photo sur son compte Instagram sur laquelle on découvre Benjamin Pavard en train de se préparer derrière elle. "Qui met plus de temps à se préparer ? #jedisçajedisrien #love," a ainsi écrit la jeune femme quelque peu moqueuse en guise de légende. Le cliché, lui, a attiré plus de 18 000 « likes ».

Devenue une fervente supportrice des Bleus et de son chéri, Rachel Legrain-Trapani a pris la pose avec les parents de son chéri, avec lesquels elle a assisté à la demi-finale face à la Belgique.









Quand on est Miss France, on ne fait pas que regarder le sport, on le pratique aussi beaucoup. Il faut bien pour se tenir en forme...