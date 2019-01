Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Se séparer pour mieux se retrouver…. Rachel Legrain-Trapani a dû quitter son chéri Benjamin Pavard pour rejoindre sa ville natale Turcoing. En couple depuis plusieurs mois, les deux tourtereaux ne cessent de faire des allers-retours pour se voir. L’ex Miss France a toutefois pu profiter de son amoureux durant les fêtes de fin d’année en se rendant à Stuttgart où le footballeur réside.

Ce dimanche 6 janvier, la jeune femme a publié un cliché d’elle et de Benjamin Pavard sur les réseaux sociaux avec un message tout en humour. "Tout ce qui m’a fait râler pendant un mois (ta passion pour m’embêter, gâcher mes photos, tes imitations, tes goûts musicaux particuliers…) et bien je dois l’avouer va me manquer !", a-t-elle écrit. Une photo largement partagée et commentée par ses followers.

Rachel Legrain-Trapani va devoir être un peu patiente avant de retrouver son homme. Elle expliquait, au magazine Gala en octobre dernier, qu’ils faisaient en sorte de se retrouver un week-end sur deux. "Ce n’est pas évident, la distance me fait un peu peur, mais il faut se faire confiance dans un couple", avouait-elle.







En attendant leurs retrouvailles, la belle n’a pas de quoi chômer. Pour cette nouvelle année, la maman de Gianni, 5 ans, né de son union avec Aurélien Capoue, a plein de projets en tête. Elle songe notamment à "son blog, aller à Dubaï avec son fils ou au ski, des podcasts avec Sybille, association", a-t-elle révélé en story Instagram.







