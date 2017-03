Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les Bonnes Fées, ce sont d’anciennes Miss France réunies pour la bonne cause. L’association réalise des actions auprès des personnes les plus démunies, atteintes de maladie ou isolées. Et pour la première fois, les Bonnes Fées organisaient leur gala lundi 20 mars.

Dans le magnifique Hôtel d’Evreux situé Place Vendôme, une quinzaine d’anciennes Miss France parmi lesquelles Sonia Rolland, Linda Hardy, Marine Lorphelin, Camille Cerf ou encore Maréva Galanter se sont retrouvées pour cette soirée inoubliable. Sylvie Tellier, la directrice de l’organisation Miss France, et Alicia Aylies, Miss France 2017, étaient également de la partie. Mais la reine de la soirée, c’était Iris Mittenaere, sacrée Miss Univers en janvier dernier aux Philippines.

La soirée était d’ailleurs placée sous le signe du printemps et aux couleurs violettes de l’iris. L’objectif était de récolter des fonds pour l’association et quinze tables ont ainsi été achetées 7000 euros chacune pour la soirée par des bienfaiteurs de tous horizons comme le footballeur Rio Mavuba ou le Printemps Haussmann. Une tombola a également été organisée pour les invités avec de nombreux lots mis en jeu.

Les Miss ont accueilli de nombreux invités de marque pour cet événement féérique : Arthur, Sandrine Quétier, Karine Ferri, Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay, elle-même ancienne Miss Fance, mais aussi Chris Marques qui a trouvé le temps d’enseigner quelques pas de salsa à la belle Iris Mittenaere.









Quant aux Miss, elles ont pu partager ensemble des retrouvailles très attendues après le sacre d’Iris Mittenaere à la prestigieuse élection de Miss Univers !









Mais le plus heureux, à votre avis, c’était qui ?