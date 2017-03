Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le gala des Bonnes Fées a réuni du beau monde lundi dernier à l’Hôtel d’Evreux, Place Vendôme, à Paris. Organisé par l’association dirigée par d’anciennes Miss France, l’événement caritatif a vu quelques célébrités poser aux côtés des Miss et participer au dîner dans le magnifique salon de l’hôtel, aux couleurs parme de l’iris, fleur printanière à l’honneur pour cette soirée.

Car la reine de la soirée était incontestablement Iris Mittenaere, venue de New York où elle résidera toute l’année 2017, sacrée Miss Univers en janvier aux Philippines. Tous les yeux étaient posés sur elle, mais la belle est restée naturelle, comme elle était avant d’être élue Miss France en 2015. Même ses copines Miss ont assuré qu’elle n’avait pas changé d’un iota malgré la reconnaissance internationale acquise grâce au titre de Miss Univers.

Parmi les people présents, Arthur a pu profiter d’un moment à part lorsqu’il a pris la pose au milieu de… seize Miss ! Seize reines de beauté toutes plus lumineuses les unes que les autres, seize femmes qui ont représenté chacune à leur tour la France après avoir été sacrées plus belles femmes de l’Hexagone.

Mais sauriez-vous reconnaître une par une toutes ces jolies femmes ? Les réponses sont un peu plus bas, interdiction de tricher !









De 0 à 5 bonnes réponses : vous avez encore des progrès à faire ! Allez, hop, on y retourne et on regarde qui a été élue Miss France sur les trente dernières années.

De 6 à 11 bonnes réponses : pas mal ! L’univers des Miss vous est familier. Sans doute les restes de quelques soirées de décembre passées en famille devant la télé entre tonton Henry et mamie Paulette.

De 11 à 16 bonnes réponses : bravo, Miss France n’a quasiment aucun secret pour vous ! Vous êtes prêts pour remplacer Jean-Pierre Foucault. On vous soupçonne même de vous repasser en cachette toutes les élections depuis 1976…





1.Sonia Rolland 2.Laury Thilleman 3.Marine Lorphelin 4.Mareva Galanter 5.Camille Cerf 6.Flora Coquerel 7.Linda Hardy 8.Iris Mittenaere 9.Corinne Coman 10.Alicia Aylies 11.Rachel Legrain-Trapani 12.Sophie Thalmann 13.Malika Ménard 14.Mélody Vilbert 15.Delphine Wespiser 16. Sylvie Tellier