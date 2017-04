Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Elue Miss France 1992, Linda Hardy a su tirer profit de cette élection ! 25 ans après son sacre la jeune femme est toujours sur le devant de la scène. Actrice, chanteuse, animatrice, mannequin… La jeune femme est une véritable touche-à-tout ! Mais depuis quelques temps, un vent de nostalgie semble souffler sur l’Instagram de le 62 ème Miss France… De sa première couverture en tant que mannequin « La première de ma rétrospective égocentrique : 1993 Ma première couverture en tant que mannequin 😂 photographiée par Jean François Jonvelle @depechemode#magazine #models #fashion #1993@elite.modelmanagement » en passant par ses premiers tests photos pour la célèbre agence Elite « Première série ! "Drôles de dames " pour le magazine #20ans#fashion @elite_paris #1993 #model » ou encore sa couverture pour Elle spéciale Jean-Paul Gauthier « Ohhh c'est déjà fini le week end....Bye Bye Paques! See you next year 😋❤️. 1994 Elle Cover by amazing @jeanmarieperier avec le grand @jpgaultierofficial, le premier à m'avoir fait défiler #cover #backthere #fun #humor », Linda Hardy nous fait vivre un véritable voyage dans le temps !





Aujourd’hui, l’ancienne Miss France a créé sa propre marque de bonbons healthy « Gimme Five », des friandises naturelles à base de fruits ! Une idée qui lui est venue grâce à son fils Andrea ! Aujourd’hui, lors du goûter elle peut lui faire plaisir tout en lui offrant une alimentation équilibrée : « J’ai cherché une alternative qui soit à la fois synonyme de plaisir et de santé. Je suis une adepte des produits sains mais pas quand c’est trop austères Ça ne m’amuse pas d’avoir l’impression de me priver du matin au soir » explique celle qui voulait devenir pédiatre après son bac scientifique » a t – elle confié au Parisien.





Ohhh c'est déjà fini le week end....Bye Bye Paques! See you next year 😋❤️. 1994 Elle Cover by amazing @jeanmarieperier avec le grand @jpgaultierofficial, le premier à m'avoir fait défiler #cover #backthere #fun #humor Une publication partagée par Linda Hardy (@lindahardy_officiel) le 17 Avril 2017 à 23h37 PDT





Souvenir 1993. Test #peterstrube #photographer #german #test #elitemodel Une publication partagée par Linda Hardy (@lindahardy_officiel) le 17 Avril 2017 à 3h58 PDT

Première série ! "Drôles de dames " pour le magazine #20ans #fashion @elite_paris #1993 #model Une publication partagée par Linda Hardy (@lindahardy_officiel) le 17 Avril 2017 à 2h24 PDT