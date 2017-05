Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Avec ses canaux, ses gondoles et sa célèbre place Saint-Marc, Venise attire chaque année des millions de visiteurs dont de nombreux amoureux. La ville, qui fait partie des lieux incontournables de l’Amour, est également célèbre grâce à son Carnaval masqué. Autant d’éléments auxquels Flora Coquerel a rendu hommage dans une photo publiée ce jeudi sur les réseaux sociaux.

La Miss France 2014 a ainsi posté sur Instagram un cliché très glamour tiré d’un shooting réalisé en plein cœur de Venise. Une photo sur laquelle on la voit debout à l’arrière d’une gondole sur un canal. Le tout sous le soleil italien. Resplendissante, l’ancienne protégée de Sylvie Tellier, la Directrice Générale de Miss France Organisation, apparaît très glamour dans une longue robe noire. En guise de clin d’œil à l’un des événements majeurs de Venise, elle arbore également un masque noir, symbole incontournable du Carnaval. "Magnifique", "Amazing Dress (Robe incroyable)", "splendide", "Waouh, mais tu es ravissante Flora", "superbe", "grande classe", peut-on lire dans les commentaires de ce cliché liké plus de 4 700 fois en deux heures seulement.

Avant de faire rêver les internautes avec cette photo mettant à l’honneur les charmes de Venise, Flora Coquerel a ébloui ses fans en dévoilant des clichés de ses vacances en Afrique du Sud. Un séjour qui a bouleversé la jeune femme. "Le voyage est une drogue, une fenêtre sur le monde qui nous permet de voir plus loin et nous ouvrir aux autres, à leurs cultures, leurs modes de vie.. Il nous apprend la tolérance et le partage", a-t-elle écrit sur Instagram.

Dress Hoang Hai ❤️ MUA @vietcuonghoang Photo Nguyễn Vũ Une publication partagée par Flora Coquerel (@floracoquerel) le 4 Mai 2017 à 2h25 PDT