Malgré de nombreux projets et une vie trépidante, Sonia Rolland reste une véritable maman-poule. Très proche de ses filles Kahina et Tess, l’actrice, réalisatrice et mannequin continue de publier régulièrement des clichés des instants privilégiés qu’elle partage avec elles.

Ainsi le 14 mars dernier, elle publiait, sur son compte Instagram, le tout premier selfie de la plus jeune d’entre elles, Kahina, 7 ans, née de sa relation avec le comédien et réalisateur Jalil Lespert. On y découvrait ainsi un tendre moment mère-fille.

Dix jours plus tard, celle qui a été élue Miss France 2000, a posté un superbe cliché en noir et blanc sur lequel elle prend la pose avec sa fille aînée Tess. Cette dernière qui a fêté ses 10 ans en janvier dernier est le fruit des anciennes amours de la star avec Christophe Rocancourt.

Sonia Rolland a depuis récidivé en partageant ce dimanche 23 avril un nouveau moment privilégié mère-fille. La comédienne de 36 ans a ainsi immortalisé un instant pendant lequel la mère et la fille se sont prises en photo en même temps. Grâce à un petit montage, on découvre ainsi la photo que Tess a pris de sa maman, et à côté, celle que Sonia Rolland a prise de son adorable fille. En guise de légende, l’actrice a juste écrit : « Face à face. Mère et fille #Familyfirst (la famille d’abord, ndlr) #Love ».