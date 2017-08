Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Sonia Rolland aime partager avec ses plus de 82 300 abonnés ses projets, comme de nombreux moments de la vie quotidienne en famille ou avec des amis. Celle qui a été sacrée Miss France 2000 a ainsi récemment publié sur son compte Instagram plusieurs clichés de ses vacances. Sur la dernière photo en date, postée ce mardi 22 août, on découvre l’ancienne reine de beauté en compagnie d’une autre reine, du petit écran cette fois. En effet, c’est aux côtés de la journaliste Marie Drucker que Sonia Rolland prend la pose, toutes deux allongées sur des transats, lunettes de soleil solidement vissées sur le nez.

En guise de légende, l’actrice a écrit : « Chilling avec la merveilleuse Marie Drucker ». La journaliste a également relayé cette même photo sur son propre compte Instagram. « Merci mon amie chérie Sonia Rolland pour cette journée. #amitié #douceur #FinDeVacances #Bientôt la rentrée mais heureusement on se revoit vite, » a ainsi déclaré la journaliste.

Mais alors que Sonia Rolland se la coule douce avant de reprendre ses différents projets, son mari Jalil Lespert passe, lui, des vacances bien plus studieuses. En effet, sur une photo que la jeune femme a publiée au début du mois, on aperçoit l’acteur réalisateur plancher sur un nouveau scénario. C’est à lui qu’on doit notamment Des vents contraires avec Benoît Magimel et Isabelle Carré, Yves Saint Laurent avec Pierre Niney et Guillaume Galienne, ou encore Iris avec Charlotte Le Bon et Romain Duris.





#Chilling avec la merveilleuse @druckermarie 🌸💕 📷 @gena_lspr Une publication partagée par Sonia Rolland (@soniarolland) le 22 Août 2017 à 7h26 PDT





Pendant ce temps-là... 📝 #NewProject #Scénario #VacancesStudieuses Une publication partagée par Sonia Rolland (@soniarolland) le 10 Août 2017 à 2h11 PDT

