Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Sonia Rolland n’hésite pas à partager tous ses moments de vie avec ses abonnés. Ainsi, l’actrice et réalisatrice de 36 ans évoque très souvent ses projets de films, et ses shootings photo sur son compte Instagram. Elle n’hésite pas non plus à poster des petites vidéos de sa routine sportive pour garder la forme.

Mais celle qui a été élue Miss France 2000 consacre énormément de place à sa famille. Sonia Rolland publie, en effet, de nombreuses photos qui montrent les instants privilégiés qu’elle passe avec ses filles Tess (née de son histoire avec Christophe Rocancourt) et Kahina ou bien avec son compagnon, le comédien et réalisateur Jalil Lespert.

Ce samedi 10 juin, elle a ainsi posté une adorable photo pleine d’amour. On y découvre ainsi Jalil Lespert qui échange un tendre baiser avec leur fille Kahina dans un restaurant. Dans le reflet du miroir du fond, on aperçoit Sonia Rolland qui prend la photo.

En guise de légende, l’ancienne Miss a juste écrit : « #Love #FamilyFirst #Father & #Daughter #FilleAPapa » (traduisez par : « #Amour #LaFamilleDAbord #Pere et Fille #FilleAPapa »). Cet adorable cliché a récolté plus de 5700 likes.

En avril, Sonia Rolland avait partagé un moment privilégié mère-fille, cette fois. Elle avait ainsi immortalisé un instant pendant lequel la mère et la fille s’étaient prises en photo en même temps.