Miss France 1998 ne termine pas tout à fait l’année 2017 comme elle n’avait imaginé. Alor qu’elle était au ski avec son mari et ses trois enfants, Sophie Thalmann a fait une mauvaise chute sur les pistes. Résultat, une fracture du bras et des vacances pour le moins gâchées.

Sophie Thalmann n’aura pas vraiment profité de ses vacances. Partie skier en famille à Saint-Gervais-les-Bains (en Haute-Savoie), l’ancienne Miss France a vécu une fâcheuse mésaventure. Elle a fait une mauvaise chute sur les pistes, ce qui l’a conduite à l’hôpital.

La mère de trois enfants s’est fracturée le bras, comme elle l’a révélé sur son compte Instagram en légende d’une photo de sa radiographie. "Vous avez commandé quoi à Noël ? Moi le papa Noël m’a offert une jolie plaque avec des vis ! Je n’en demandais pas tant ! Vive le ski", a-t-elle écrit sur le réseau social avant d’appeler ses abonnés à la prudence. "Soyez prudents sur les pistes. En ce qui me concerne, c'est la première fracture de ma vie, je vais devoir me faire chouchouter par ma petite famille car je ne peux plus rien faire. Prenez soin de vous #viveleski #accident #fracture #repos #finilesvacances", peut-on lire dans la suite de son post. Comme quoi, on peut garder son sens de l’humour en toutes circonstances !

Heureusement, Miss France 1998 peut compter sur le soutien de son mari Christophe Soumillon et ses fans qui ont été très nombreux à lui envoyer des messages suite à sa publication. "Merci pour tous vos messages réconfortants. Dans ces cas-là on relativise en se disant que ça aurait pu être pire mais c'est vrai que c'est douloureux ! Je dois être patiente mais avec un bébé pas facile ! Prenez soin de vous je vous embrasse", leur a répondu Sophie Thalmann avant de partager une courte vidéo de son lieu de vacances avec vue sur le Mont-Blanc.









