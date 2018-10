Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Camille Cerf est un nouveau cœur à prendre. Il y a encore quelques mois, en juin dernier, la jolie blonde avait dévoilé partager sa vie avec certain Malik. Le jeune homme en question n’était pas totalement méconnu du public puisqu’il avait fait une petite apparition dans l’émission Ninja Warrior sur TF1. "Ca fait un petit moment que c’est sérieux. Et je me dis que je ne peux pas le cacher toute ma vie", avait-elle dévoilé à Purepeople.

Mais depuis, sa situation amoureuse a évolué. La jeune femme de 23 ans, qui a porté l’écharpe de Miss France en 2015, a de nouveau évoqué sa vie privée lors d’une interview accordée à Télé Star ce mercredi 24 octobre. Celle qui aime garder son jardin secret a tout de même confié qu’aucun homme ne faisait partie de sa vie : "Côté vie privée je suis très heureuse, seule, mais bien accompagnée finalement". Cependant, elle n’a pas déclaré les raisons de sa rupture avec son ex-compagnon.

Camille Cerf fait taire les rumeurs

Il y a quelques jours, la rumeur suivante courait : Camille Cerf et Julien Bert, candidat de télé-réalité que l’on a pu voir dans La villa des cœurs brisés, étaient en couple. Celle-ci est née après la publication de vidéos et de photos d’eux en soirée sur leurs réseaux sociaux. Mais la jeune mannequin a dément. "Il ne se passe rien. Je l'ai rencontré pendant les vacances. Il a une bande d'amis à Lille avec laquelle j'ai sympathisé, on continue de se voir aujourd'hui", a-t-elle expliqué.