Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Sylvie Tellier se souviendra sans doute longtemps de ce week-end magique. La directrice générale de la société Miss France y avait en effet de nombreuses choses à célébrer. Outre la fête nationale et la victoire des Bleus en finale de Coupe du Monde, l’ancienne Miss France a également donné naissance à son troisième enfant ce samedi 14 juillet.

Sylvie Tellier, qui a largement partagé sa grossesse sur les réseaux sociaux, avait fait part récemment de son impatience de voir son bébé venir au monde. « Magie de la vie, 9 mois juste toi et moi... J’ai bien compris que tu avais adoré nos voyages, nos séances de sport, ma vie à 100 à l’heure, mais il va falloir songer à pointer le petit bout de ton nez... Tu ne peux pas rester dans mon ventre 1 mois de plus, » avait-elle écrit en légende d’une superbe photo sur laquelle elle dévoilait son ventre nu bien arrondi.

C’est Sylvie Tellier, elle-même, qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram. « Le plus grand des bonheurs. Bienvenue mon amour 14/07/18, » a-t-elle écrit en légende d’une photo publiée ce dimanche 15 janvier, sur laquelle on découvre la petite main du bébé. Celui-ci arrive donc un an jour pour jour après le mariage de Sylvie Tellier avec son compagnon Laurent. D’ailleurs, Sylvie Tellier avait publié un peu plus tôt une photo de la cérémonie qui avait lieu à Porquerolles l'an dernier.

Sylvie Tellier Tellier a posté une autre photo, ce dimanche, pour féliciter les Bleus de leur victoire. Sur celle-ci, on découvre son bébé qui dort contre sa poitrine. « Merci les Bleus de nous avoir offert cette victoire ! Décidément que d’émotions !!! #portebonheur #babyboy #championdumonde #worldcup2018 #fiersdetrebleus, » a-t-elle également écrit.













