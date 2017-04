Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Sylvie Tellier a décidé de se faire plaisir à l’occasion de ce long week-end de Pâques ! C’est sur une plage située dans le Var aux bords de la Méditerranée, que Sylvie Tellier a profité des vacances avec sa jolie fille de trois ans. La présidente du Comité Miss France a d’ailleurs partagé les photos de cette complicité mère-fille avec ses nombreux abonnés !

Sur l’un des clichés on retrouve la jolie maman de 38 ans dans un maillot deux – pièces noir, et force est de constater que l’ancienne Miss France est dotée d’un physique de rêve ! Sur cette photo les pieds dans l’eau, Sylvie Tellier s’éclate avec sa fille pour leur premier bain de l’année. Sur un autre post, on voit sa petite fille Margaux sur un bateau posant face la mer… Elle a déjà tout d’une future Miss ! Allure, pose et style, Sylvie Tellier peut dormir tranquille, la relève est assurée ! D’ailleurs les internautes ont tous craqué sur elle, en commentaires on pouvait lire : « Trop mimi💋 », « mais qu'elle est mignonne cette petite fille ! », « Trop chou la petite fille » ou encore « Trop jolie petite miss ♥ »



La Miss France 2002 est une femme et une maman comblée par ses deux petits anges. Elle leur a même dédié une collection de livres pour enfant Les Voyages d’Oscar et Margaux ! Une collection qui permet aux plus jeunes de découvrir les différentes régions de France de manière amusante imaginée par Sylvie Tellier: « Je suis une maman qui se déplace beaucoup en régions, et je cherchais en vain un livre qui les présentait aux enfants. L’idée m’est venue d’imaginer une collection illustrée qui permettrait aux 4-9 ans, le temps d’une lecture du soir, c’est-à-dire une quinzaine de minutes, de les projeter dans un univers régional en y intégrant une sorte de chasse au trésor pour le côté ludique » a t- elle confié au Figaro.