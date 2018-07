Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Sylvie Tellier est une maman comblée et déjà complètement gaga de son fils Roméo. Déjà maman de deux enfants (Oscar né en 2010 et Margaux née en 2014), la directrice générale de la société Miss France a donné naissance à son troisième enfant le 14 juillet dernier, un an jour pour jour après son mariage avec son compagnon Laurent.



Depuis son accouchement, Sylvie Tellier s’affiche plus rayonnante que jamais. Celle qui a été élue Miss France 2002 n’a d’ailleurs pas hésité à partager son bonheur avec ses abonnés sur Instagram. La jolie maman a en effet publié différents clichés de son nouveau-né sur les réseaux sociaux. Sur ces derniers, on découvre soit la main, soit le pied, soit le profil du petit Roméo. Sylvie Tellier a également mis en ligne une photo sur laquelle le beau bébé dort confortablement blotti sur la poitrine de sa maman, tandis que cette dernière supportait les Bleus en finale de la Coupe du Monde.



Sur une dernière vidéo publiée par la jolie maman ce samedi 22 juillet, on découvre Sylvie Tellier en mode décontracté short, baskets et débardeur, prête à partir en balade avec son fils, tandis que celui-ci semble dormir paisiblement dans sa poussette. « Première sortie parisienne avec Roméo #babyboy #bebe #balade #paris #mylove #poussette #stroller #landeau #bonheur #baby #maternityleave, » a-t-elle ainsi écrit en guise de légende. « Visite des monuments de Paris avec babyboy, » a également mentionné Sylvie Tellier sur une photo de la Tour Eiffel postée sur sa story Instagram.



Durant sa grossesse, Sylvie Tellier a tout fait pour se maintenir en forme. Le sport est en effet une chose très sérieuse pour les Miss :