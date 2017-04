Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que la France entière a connu un petit avant-goût d’été ce week-end, Sylvie Tellier en a profité pour faire une petite escapade en famille. Et elle n’a pas hésité à poster une photo d’elle plus sexy que jamais.

Ce week-end, la France entière était baignée de soleil, une séquence estivale avant l’heure qui a réjoui de nombreux veinards qui ont justement choisi ce moment pour partir au bord de la mer. C’est le cas notamment de Sylvie Tellier qui a profité de ces quelques jours pour s’octroyer des vacances bien méritées.

L’actuelle directrice générale de l'organisation Miss France est donc partie quelques jours en famille direction le sud de la France et la petite île de Porquerolles. L’ancienne candidate de Danse avec les Stars a donc profité d’un ciel radieux, d’une mer bleue et d’un soleil à son zénith pour immortaliser ce moment idyllique. Elle a ensuite partagé le superbe cliché sur son compte Instagram. On découvre alors que l’ancienne Miss France 2002 n’a rien perdu de sa superbe. En effet, Sylvie Tellier n’hésite pas à s’afficher en bikini debout à l’avant d’un bateau, en train de scruter l’horizon. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle est toujours aussi sexy. « En avril ne te découvre pas d'un fil... #jaimevivredangereusement #Avril #printemps #porquerolles #familytime, » a-t-elle écrit un brin ironique en guise de légende.





En avril ne te découvre pas d'un fil... #jaimevivredangereusement #Avril #ootd #printemps #porquerolles #familytime Une publication partagée par Sylvie Tellier (@sylvietellier) le 9 Avril 2017 à 5h56 PDT

Dans une autre photo postée ce lundi 10 avril, Sylvie Tellier, toujours à bord d’un bateau, dévoile désormais ses superbes jambes. « Cap au Sud #printemps #farniente #bronzette #repos #mer, » a-t-elle juste précisé en guise de commentaire.