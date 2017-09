Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Aucun téléspectateur n’aura oublié son visage. Le 6 décembre 2008, Chloé Mortaud devient Miss France 2009 devant ses proches, son public et Sylvie Tellier. Elle entre ainsi dans la grande famille des Miss France en succédant à Valérie Bègue. Aujourd’hui, presque 9 ans après son élection, toute cette famille s’est réunie pour lui souhaiter un très bon anniversaire. Chloé Mortaud est née le 19 septembre 1989 à Lisieux dans le Calvados. Elle peut se targuer d’avoir plusieurs origines. Elle est en effet, originaire du Poitou-Charentes du Côté de son père et des racines amérindiennes du côté de sa mère. Son année est jalonnée d’expériences plus incroyables les unes que les autres. En janvier 2009, elle a la chance d’assister à l’investiture de Barack Obama à Washington.

Elle termine à la 5ème place du concours de Miss Univers et 3ème du concours Miss Monde. Elle transmet sa couronne en décembre 2009 à la belle Malika Ménard. Depuis 2011 elle vit à Las Vegas avec son compagnon, le pilote automobile français Romain Thievin. Elle travaille à Los Angeles en tant que mannequin pour l’agence de mannequin Elite. Le 28 février 2013, elle devient maman de son premier enfant Matis. Elle a commenté l’élection d’Iris Mittenaere en tant que Miss Univers pour la France.





Tout comme Iris Mittenaere, Chloe Mortaud s'est illustré au concours de Miss Univers