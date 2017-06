Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

On l’avait déjà aperçue dans les tribunes de Roland-Garros début juin en compagnie d’Alicia Aylies, elle est cette fois revenue seule pour l’événement sportif du week-end : le dixième sacre de Rafael Nadal su la terre battue parisienne !

Sous le soleil de la porte d’Auteuil à Paris, la directrice de l’organisation Miss France a assisté en spectatrice privilégiée à la nouvelle victoire de l’Espagnol sur le court central face au Suisse Stan Wawrinka. Un match dominé de la tête et des épaules par l’homme de tous les records à Roland-Garros qui s’est imposé en trois petits sets (6-2/6-3/6-1) et un peu plus de deux heures de jeu.

Si Sylvie Tellier est d’abord restée neutre en se demandant qui de Wawrinka ou de Nadal allait remporter cette édition 2017 du deuxième Grand Chelem de la saison, elle a ensuite félicité chaleureusement le roi incontesté de la terre battue, redevenu numéro deux mondial à l’issue de cette quinzaine parisienne. Elle a ainsi posté une photo de Nadal soulevant la Coupe des Mousquetaires sur le podium, avec les hashtags #decima et #theking notamment.

Maintenant que le tournoi est terminé, Sylvie Tellier va reprendre la route avec Alicia Aylies, Miss France 2017, pour aller encourager les futures reines de beauté hexagonales. Les deux Miss étaient ainsi à Montpellier samedi pour assister à l’élection de Miss Montpellier remportée par Coline Vayssière. Aurore Kichenin, Miss Languedoc-Roussillon 2016 et première dauphine de Miss France 2017, était également présente pour couronner la nouvelle Miss montpelliéraine. Qui suivra peut-être ses traces si elle est élue Miss Languedoc-Roussillon le 31 juillet prochain au Barcarès !





Finale de #RG tellement hâte d'y être. Qui décrochera la coupe? @rafaelnadal @stanwawrinka85 #sunday #tennis #rg17 #paris2024 Une publication partagée par Sylvie Tellier (@sylvietellier) le 11 Juin 2017 à 4h02 PDT