Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

A 39 ans, Sylvie Tellier est une femme heureuse et une maman accomplie. L’ancienne Miss France a publié une photo de sa fille Margaux sur son compte Instagram.

Sylvie Tellier est une vraie maman poule. En effet, la directrice générale de la société Miss France passe beaucoup de temps avec ses deux enfants, Oscar et Margaux. S’ils lui ressemblent déjà physiquement, les enfants de Sylvie Tellier ont également hérité de certains de ses traits de caractère, comme elle l’a déclaré il y a quelques mois dans les colonnes de Paris Match : "Mes enfants sont assez dynamiques, énergiques et aiment le contact avec les autres. Il me semble que nous avons ces traits en commun", a-t-elle lâché.

Complices et fusionnels, Sylvie Tellier ne manque jamais une occasion de poser avec ses enfants. En effet, l'ancienne Miss France publie régulièrement des clichés de ses bambins sur les réseaux sociaux. Après avoir posté une photo de son fils, elle a dévoilé un tendre cliché de sa fille sur lequel elle pose de dos. En légende, elle a écrit : "Jeux d'enfants... #mylove #pausecafé #family #kids".

Quelques heures seulement après sa publication, le cliché a suscité de vives réactions sur la toile : "Très jolie photo de ces instants si précieux", "C'est trop mignon", "J’adore .... La vrai vie", "Enjoy. Bon dimanche en famille belle Sylvie", peut-on lire dans les commentaires.

Sylvie Tellier a aussi participé à la saison 7 de Danse avec les stars. (Re)découvrez les images de l'une de ses prestations dans le programme de TF1 :