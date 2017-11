Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

1/ Un duo de choc pour présider la cérémonie !

Cette année, deux personnalités exceptionnelles présideront la cérémonie : il s’agit d’Iris Mittenaere, élue Miss Univers, et le célèbre couturier français, Jean-Paul Gaultier. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, ils se retrouveront sur scène pour accompagner les candidates tout au long de cette aventure. Et ils se connaissent déjà bien puisque le styliste avait couronné la jeune femme lors de son élection en 2015.

2/ Une star internationale sera de la partie.

Grande nouvelle : Ed Sheeran sera également sur scène pour la cérémonie Miss France 2018. Le chanteur, mondialement connu, lancera le coup d’envoi de cette édition. Lors de l’ouverture, l’interprète de « Perfect » sera entouré des Miss en lice, vêtues de leurs costumes régionaux.

3/ Un nouveau thème…

Pour cette élection, TF1 a décidé de mettre la fête au cœur de cette soirée. Cette thématique sera déclinée avec divers tableaux et des mises en scène inédites. L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir les candidates dans leur costume régional mais aussi en robe et maillot de bain.

4/ Un voyage jusqu’en Californie !

Afin de préparer au mieux l’élection, les trente prétendantes s’envoleront pour la Californie et plus précisément à Los Angeles. Un voyage de plusieurs jours qui sera retransmis sur MYTF1 avec des vidéos exclusives. Elles seront ainsi plongées dans l’univers de cinéma avec Hollywood. Direction la cité des Anges…

5/ Un dispositif mis en place sur les réseaux sociaux

Afin de vous faire partager l’aventure des candidates, la directrice générale de la société Miss France prendra les commandes du compte Instagram de TF1. Une façon pour elle de dévoiler les coulisses de cet événement exceptionnel. Ne ratez pas une seule seconde des préparatifs des Miss. Parmi elles se cache notre prochaine ambassadrice…

