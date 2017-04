Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Partie en vacances quelques jours avec son fils à Saint Barth, la belle Chloé Mortaud n’a pas manqué de faire grimper la température en postant des photos d’elle plus sexy les unes que les autres.

Depuis son élection en tant que Miss France 2009, la sublime Chloé Mortaud vit un véritable rêve. Devenue mannequin, la jolie jeune femme de 27 ans a depuis rencontré l’amour en la personne de Romain Thievin, un pilote automobile français. Les deux amoureux qui se sont installés à Las Vegas, sont désormais les heureux parents d’un beau petit Mathis.

Et pour compléter ce tableau des plus idylliques, l’ancienne Miss France est récemment partie prendre quelques jours de vacances à Saint-Barthélemy, une île paradisiaque des Caraïbes. Chloé Mortaud a ainsi pu profiter d'un soleil radieux, d'une mer bleu azur et de plages de sable blanc, en famille. Très présente sur les réseaux sociaux, elle n’a pas hésité à partager ces délicieux moments avec ses fans sur Instagram.

La belle naïade a multiplié les poses sexy et ultra glamour sur la plage ou dans une villa avec piscine à débordement où Mathis a ainsi pu s’exercer avec sa maman à faire quelques plongeons. Chloé Mortaud a également fait monter la température en offrant un florilège de maillots de bain et de robes de plage qui mettaient sa superbe plastique en valeur. La belle sirène s’est aussi offert une balade en mer avec son fils à bord d’un magnifique voilier où là encore, elle n’a pas hésité à prendre la pose seule ou bien avec son petit bonhomme.





Day dreaming! What are you doing? 💗☁️ #vacation #missfrance #stbarthslife #relax #daydreaming Une publication partagée par Chloe mortaud (@chloemortaud) le 1 Avril 2017 à 8h27 PDT





S E A & S U N #vacation #stbarthslife #sand #beach #missfrance #naturalhair Une publication partagée par Chloe mortaud (@chloemortaud) le 2 Avril 2017 à 5h37 PDT





Sailing Away ☀️ #stbarthslife #nappyhair #swimsuit #missfrance #boat #boatday Une publication partagée par Chloe mortaud (@chloemortaud) le 3 Avril 2017 à 5h34 PDT





Mais les meilleures choses ont une fin. Après ces quelques jours au paradis, mère et fils ont dû reprendre l’avion pour rentrer à la maison, la mine rayonnante et la peau bien bronzée.





Don't want to leave this place! ☀️🌴🌊 #lastday #momlife #vacation #lesvoilesdestbarth #missfrance #paradise #giftfrommybaby Une publication partagée par Chloe mortaud (@chloemortaud) le 8 Avril 2017 à 12h19 PDT





🌴❤️🌴#paradise #stbarthslife #stbarthelemy #vacation #lastday #lesvoilesdestbarth #onourwayhome Une publication partagée par Chloe mortaud (@chloemortaud) le 9 Avril 2017 à 8h39 PDT





Good morning! #stbarthslife #momlife #missfrance #giftfrommybaby #necklace #weekend Une publication partagée par Chloe mortaud (@chloemortaud) le 8 Avril 2017 à 5h20 PDT









🌴 S T. B A R T H 🌴 #vacation #missfrance #momlife #plane Une publication partagée par Chloe mortaud (@chloemortaud) le 30 Mars 2017 à 12h35 PDT