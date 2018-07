Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Tout au long de la Coupe du Monde, Valérie Bègue a eu la chance de suivre l’épopée des Bleus depuis les tribunes. L’ancienne Miss était en effet en Russie pour encourager les Bleus et était même aux premières loges lorsque ces derniers ont soulevé le mythique trophée après leur victoire en finale face à la Croatie, ce dimanche 15 juillet.



L’ancienne compagne de Camille Lacourt a en effet suivi son comparse Nagui tout au long de ce mondial. Elle n’a d’ailleurs pas hésité à publier de nombreuses photos sur son compte Instagram depuis les gradins après les différents matchs des Bleus. Sur ces clichés, on pouvait notamment apercevoir Nagui, Jean Roch, la journaliste Leïla Kaddour, mais également parfois Didier Deschamps.



Maintenant que l’euphorie de la finale est passée, les Bleus ont décidé de prendre quelques jours de vacances bien méritées, tout comme leurs supporters. Alors que Benjamin Pavard passe des vacances en amoureux avec sa chérie Rachel Legrain-Trapani, Valérie Bègue, elle, a décidé de prolonger un peu la fête en rejoignant toute sa bande de supporters à Saint-Tropez. Sur une photo publiée sur son compte Instagram, on la découvre ainsi en compagnie de Nagui et sa femme Mélanie, mais aussi le DJ Jean Roch et aussi Leïla Kaddour. Didier Deschamps, sa femme Claude et leur fils Dylan étaient également de la partie.



Valèrie Bègue a également posté un cliché sur lequel elle prend la pose aux côtés de Nagui et du sélectionneur de l‘équipe de France. Il faut dire que les deux hommes partagent une très longue amitié. Valérie Bègue s’affiche également en compagnie des épouses de ces derniers.



Mes héros Mes héroïnes #fam #deschamps Une publication partagée par Valérie Bègue (@valerie.begue) le 21 Juil. 2018 à 10 :13 PDT

Magique. Inoubliable. Légendaire ⭐️⭐️ Une publication partagée par Valérie Bègue (@valerie.begue) le 15 Juil. 2018 à 9 :50 PDT





