29 Miss en maillot de bain sur le thème de La La Land à Miss France 2022

Place au premier défilé en maillot de bain une pièce sur le thème de la Pin-Up pour nos 29 candidates au titre de Miss France 2022 qui se présentent sur la scène du Zénith de Caen. C’est un moment très attendu de cette cérémonie, nos 29 miss en maillots de bain une pièce et cette année c’est sur le thème de la comédie musicale La La Land … Qui portera la couronne et l’écharpe de Miss France 2022 ? Qui succèdera à Amandine Petit et deviendra l'ambassadrice de l'élégance française dans le monde ? Soutenez votre Miss préférée ! C’est vous, public, qui décidez ! Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2022 du 11 décembre 2021