30 Miss en costume régional sur « Alice au Pays des Merveilles » - Miss France 2023

Qui sera élue Miss France 2023 ? Cette année encore, des jeunes femmes se lancent dans une aventure unique qui marquera leur vie à tout jamais. Déterminées, ambitieuses, engagées et libres, seule l'une d'entre elles accédera au titre de Miss France 2023.Les trente Miss régionales paradent sur scène prêtes à faire le show en tenues traditionnelles régionales sur le thème fantastique du dessin animé culte « Alice au Pays des Merveilles » de Walt Disney. Quel spectacle ! Ces 30 prétendantes à la couronne de Miss France 2023 feront découvrir leurs costumes permettant de désigner le plus beau costume réalisé par l'un des créateurs en région ! L’une d’entre elles verra son destin bouleversé à jamais. Impatients de savoir qui décrochera ce soir la couronne de Miss France 2023. Voici les 30 Miss régionales dans leurs plus beaux apparats revisités par des créateurs en région. Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2023 du samedi 17 décembre 2022