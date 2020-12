5 choses à savoir sur la garde-robe des Miss, découvrez-les - Miss France 2021

Le stylisme est une part importante de l’élection Miss France. Comme l'annonce Sylvie Tellier, Directrice générale Miss France Organisation, Miss France c'est 475 robes, 280 paires de chaussures, 340 maillots de bain, 450 accessoires et aussi, ne pas oublier les écharpes où l'on peut en compter 122.C'est pendant toute la période des préparatifs que les 29 prétendantes au titres vont pouvoir les découvrir. Mais, ce sera pour la première fois que les miss pourront ainsi découvrir certains de leurs costumes de scène. Entre euphorie et excitation, ces essayages sont un pas de plus vers l’émission.Le compte à rebours a commencé.Rendez-vous samedi 19 décembre à 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour suivre la cérémonie de l’élection MISS France 2021