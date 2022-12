Best Of de la partie 2 - Miss Guadeloupe élue Miss France 2023

BEST OF des passages de Miss France 2023 tout au long de la cérémonie - A l’issue de cette soirée, Diane Leyre, Miss France 2022, a remis son titre à Indira Ampiot, Miss Guadeloupe 2022 qui a été élue Miss France 2023. Durant un an, elle va incarner la nouvelle ambassadrice des Français et ira à leur rencontre en sillonnant nos régions ! (re)Découvrez le résumé des moments éblouissants des passages de MISS FRANCE 2023 sur scène. Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2022 du 17 décembre 2022