Des Miss et des faucons (en vidéo) - Miss france 2021

Après Versailles, les 29 candidates à la couronne de Miss France 2021 sont au Puy du Fou pour des activités ludiques et pédagogiques. Les miss vont découvrir les faucons. Le dresseur va tenter d’initier les miss aux différents rapaces. Le maitre fauconnier du Puy du Fou leur présente les bébés, certaines enfileront les mythiques gants en cuir pour réceptionner un faucon. Les rapaces joueront des tours aux miss … une qui se fait voler une couronne, une écharpe etc. Rendez-vous samedi 19 décembre à 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour suivre la cérémonie de l’élection MISS France 2021