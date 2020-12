29 Miss sur les pas du Roi Arthur (en vidéo) - Miss France 2021

En attendant la date fatidique du 19 décembre 2020, le grand événement de l’élection de Miss France 2021, les miss sont propulsées dans un autre temps passé, grâce aux anecdotes et attractions situées au Puy du Fou. Sur les traces du roi Arthur, les candidates à la couronne de Miss France 2021 se sont essayées à extraire l’épée du rocher, faisant rappeler la légende d’Excalibur. Dans le stadium gallo-romain les 29 prétendantes ont pu apprendre à magner l’épée et faire une course de chars dans l’arène, tel un péplum. C’est aussi à l’attraction « Le secret de la lance » qu’une miss va descendre en rappel une muraille de 16 m, tête la première. Rendez-vous samedi 19 décembre à 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour suivre la cérémonie de l’élection MISS France 2021