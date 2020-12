Dix Miss déploient plumes, strass et paillettes - Miss France 2021

En savoir plus sur Clémence Botino

Et le spectacle grandiose se poursuit avec dix nouvelles Miss régionales, candidates au titre de Miss France 2021 vêtues de strass, plumes et paillettes afin de rendre honneur aux revues parisiennes connues dans le monde entier. La crise du COVID-19 a transformé les préparatifs en casse-tête mais, ça y est, ce soir c’est le grand show exceptionnel et ces dix prétendantes aspirantes au titre de Miss France 2021 se présentent sur le thème des grandes revues de Paris, comme Le Moulin Rouge ou Le Lido. Quel spectacle féérique ! Toutes veulent la couronne et repartir avec le titre de Miss France 2021. Qui succèdera à Clémence Botino et deviendra ainsi l’ambassadrice de l’élégance française dans le monde ? Soutenez votre Miss préférée ! Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2021 du 19 décembre 2020