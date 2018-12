Election de Miss France 2019 +

Le samedi 15 décembre, en direct du Zénith de Lille, Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier, présentera l’élection de 2019. Cette année, la soirée sera placée sous le signe du spectacle et du spectaculaire avec une thématique inédite : « Les Miss font leur Show ». Sur une mise en scène signée Stéphane Jarny, la cérémonie transportera les téléspectateurs avec une succession de tableaux très éclectiques comme le Cabaret, Les 5 Joyaux, Bollywood, le Cirque… et des costumes originaux. Sous les projecteurs, les trente Miss, élégantes, modernes et glamours, dévoileront leur personnalité aux téléspectateurs qui éliront la prochaine Miss France. Pendant un an, la lauréate partira à la rencontre des Français, dans toutes les régions et à l’étranger. Les trente prétendantes vont devoir convaincre jury et téléspectateurs.Les douze candidates, choisies par un jury de présélection avant la cérémonie, seront soumises au vote à 50/50 du public et du jury, présidé cette année par Madame Line Renaud et pour la première fois exclusivement féminin. Pour accompagner madame Line Renaud, six jurés d’exception : la chanteuse Jenifer, Laury Thilleman, Miss France 2011, Maud Baecker, comédienne dans la série Demain nous appartient, l’humoriste et comédienne Claudia Tagbo, Alice Renavand, danseuse étoile à l’Opéra de Paris et Caroline Garcia, numéro 1 du tennis français. Enfin, les cinq finalistes défileront dans de somptueuses robes haute couture, et seront soumises à 100 % aux votes des téléspectateurs avant le tant attendu couronnement de Miss France 2019. Cette année, le public pourra poser des questions par l'intermédiaire du jury aux 5 Miss finalistes en partageant la question sur les réseaux sociaux grâce au #AskMissFrance. Qui succédera à Maëva Coucke et sera sacrée Miss France 2019 ?