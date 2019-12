Election de Miss France 2020

Le samedi 14 décembre, en direct du Dôme de Marseille, Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier, présentera l'élection de Miss France 2020. Après s'être envolées en Polynésie Française, sur les îles de Tahiti et de Moorea pour un voyage préparatoire inoubliable, les 30 Miss régionales ont rejoint la ville de Marseille pour se préparer à la dernière étape de cette aventure exceptionnelle. Cette année, l'élection sera placée sous le signe du voyage avec la thématique : " Le tour du monde des Miss ". La cérémonie transportera les téléspectateurs à travers une succession de tableaux haut en couleur qui nous fera parcourir les quatre coins du monde. Tout au long de la soirée et grâce à des scénographies toujours aussi magiques, les 30 candidates au titre traverseront l'Angleterre, l'Espagne, la Russie, l'Amérique, le Japon ou encore l'Afrique et la Polynésie. Le temps d'une soirée, les Miss régionales devront dévoiler leur personnalité afin de convaincre les téléspectateurs et les membres du jury. Cette année, un changement majeur va intervenir dans la présélection. Elles ne seront plus 12, mais 15 demi-finalistes à se qualifier. Les 5 finalistes seront quant à elles élues à 50/50 par les téléspectateurs et le jury. Enfin, ce sont uniquement les téléspectateurs qui éliront Miss France 2020. Durant un an, Miss France 2020 ira à la rencontre de tous les Français en sillonnant nos régions et fera rayonner nos valeurs tricolores. Enfin, la star internationale, Robbie Williams, sera l'invité d'honneur de cette soirée. A l'occasion de la sortie de " The Christmas Present ", son premier album de noël, le chanteur britannique aux 70 millions de disques vendus interprétera sur la scène du Dôme de Marseille son titre ROCK DJ pour accompagner les 30 Miss régionales sur le tableau d'ouverture. Qui succédera à Vaimalama Chaves et sera sacrée Miss France 2020 ?