Election de Miss France 2021

L’Organisation Miss France célèbre cette année le centenaire des concours de beauté en France. Chaque année, des jeunes femmes modernes, libres et déterminées se lancent dans une expérience unique. Une aventure exceptionnelle qui marquera à jamais leur vie. Au fil du temps, l’élection de Miss France est devenue une véritable institution. Un rendez-vous incontournable aux yeux des Français. Un siècle de couronnement, d’élégance, d’engagement et de partage avec les français. Pour célébrer ce bel anniversaire, Jean-Pierre Foucault présentera l’élection de Miss France 2021, accompagné de Sylvie Tellier, le samedi 19 décembre en direct du Puy du Fou. C’est dans cet écrin historique et féérique que les 29 Miss régionales prépareront assidûment un show unique. Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, une trentaine d’anciennes Miss France seront réunies sur le plateau pour offrir un instant de nostalgie aux téléspectateurs. Elles joueront le rôle de marraine en accompagnant la promotion 2021. À année exceptionnelle, jury d’exception. Il sera composé exclusivement de Miss France issues de toutes les générations. Ensemble, elles auront l’honneur d’élire leur ambassadrice, conjointement avec les français. C’est Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 qui présidera le jury composé de : Muguette Fabris, Miss France 1963 ; Patricia Barzyk, Miss France 1980 ; Nathalie Marquay, Miss France 1987 ; Mareva Georges, Miss France 1991 ; Linda Hardy, Miss France 1992 ; Sonia Rolland, Miss France 2000 ; Elodie Gossuin, Miss France 2001 et Miss Europe 2001 et Flora Coquerel, Miss France 2014. À quelques jours de l’élection, les 29 Miss régionales se présenteront devant un jury de pré-sélection qui définira les 15 demi-finalistes. Ces dernières seront ensuite soumises au vote 50/50 des téléspectateurs et du jury présent sur le plateau. Elue devant des millions de téléspectateurs, qui succédera à Clémence Botino, Miss France 2020, pour incarner la nouvelle ambassadrice des Français durant la prochaine année ?