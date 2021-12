Election de Miss France 2022

Cette année encore, des jeunes femmes se lancent dans une aventure unique qui marquera leur vie à tout jamais. Déterminées, ambitieuses, engagées et libres, seule l'une d'entre elles accédera au titre de Miss France 2022.Pour cette édition, le show sera présenté par Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier, le samedi 11 décembre en direct du Zenith de Caen.Et cette édition sera sous le signe des comédies musicales : Roi Lion, Mamma Mia, Les 10 Commandements, Aladdin, West Side Story, permettront de faire découvrir aux téléspectateurs un univers spectaculaire : les Miss seront accompagnées de 30 claquettistes, 35 chanteurs de Gospel, 8 danseurs... Les Miss lors d'un tableau consacré à Mary Poppins prendront même leur envol au dessus de la scène du Zenith de Caen !Durant le tableau en tenues traditionnelles régionales, les 29 Miss feront découvrir leur costume qui permettront, le soir de l'élection, de désigner le plus beau costume réalisé par l'un des créateurs en région.Enfin, celle qui sera élue Miss France 2022 sera soumise aux votes à 50/50 du jury et des téléspectateurs.Elue devant des millions de téléspectateurs, qui succédera à Amandine PETIT, Miss France 2021, pour incarner la nouvelle ambassadrice des Français durant la prochaine année ?