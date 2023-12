Election de Miss France 2024 - Ambiance « Rock » pour ces dix magnifiques Miss

Il est temps de découvrir les 10 dernières Miss régionales prétendantes au titre de Miss France 2024 : Ces dix Miss foulent la scène aux sons Rock effrénés à travers un véritable show spectaculaire ! Elles sont jeunes, belles, intelligentes et aspirent toutes au même but : représenter la France, être élue reine de beauté. Miss France 2024 se trouve peut-être parmi l’une d’entre elles ? Qui portera la couronne et l’écharpe de Miss France 2024 ce soir en direct du Zenith de Dijon? Extrait de l’Election de Miss France 2024 du samedi 16 décembre 2023