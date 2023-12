Election de Miss France 2024 - « Années 80 » pour dix Miss sublimes

Il est temps de découvrir les 10 premières Miss régionales prétendantes au titre de Miss France 2024 qui se présentent sur la scène du Zénith de Dijon au rythme des tubes des années 80 comme Madona, Cyndi Lauper, Wham, Lio... Ces dix Miss illuminent la scène dans leur costume très fluo des « Années 80 » : un véritable show spectaculaire ! Elles sont jeunes, belles, intelligentes et aspirent toutes au même but : représenter la France, être élue reine de beauté. Miss France 2024 se trouve peut-être parmi l’une d’entre elles ? Qui portera la couronne et l’écharpe de Miss France 2024 ce soir en direct du Zenith de Dijon? Extrait de l’Election de Miss France 2024 du samedi 16 décembre 2023