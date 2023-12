Election de Miss France 2024 - Qui sont les 5 finalistes à Miss France 2024 ?

Miss Languedoc 2023 -Maxime Teissier / Miss Provence 2023 -Adélina Blanc / Miss Nord-Pas-de-Calais 2023 -Eve Gilles / Miss Guadeloupe 2023 -Jalylane Maes / Miss Guyane 2023 -Audrey Ho-Wen-Tsaï sont les cinq finalistes choisies par le jury et les téléspectateurs à 50/50. C’est désormais parmi ces cinq candidates que les téléspectateurs vont devoir voter pour leur préférée et seules leurs voix comptent. Qui portera la couronne et l’écharpe de Miss France 2024 ? Qui succèdera à Indira Ampiot, Miss Guadeloupe 2023 ? Suspense. Extrait de l’Election de Miss France 2024 du samedi 16 décembre 2023