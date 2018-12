Exclusif ! Miss France 2019 - Miss Tahiti "Je me suis différenciée par mes blagues "

INTERVIEW - Ca y est le verdict est tombé, on connait enfin le nom de la nouvelle Miss France 2019 : Vaimalama Chaves. Ce soir à Lille, Miss Tahiti 2018 est devenue Miss France 2019 ! Cette jeune femme de 24 ans représentera la France pendant un an. En exclusivité pour MYTF1, elle répond aux questions de Sylvie Tellier qui l'accompagnera dans tous ses déplacements pendant l'année 2019. Cette passionnée d'escrime se livre à chaud juste après la cérémonie et se confie sur ses attentes de miss. Vaimalama Chaves est Miss France 2019 ! Découvrez son interview.