Il était une fois Vaimalama, Miss France 2019

Il y a un an, Vaimalama Chaves était sacrée Miss France et changeait instantanément de statut. Loin de sa Polynésie natale, elle emménageait à Paris pour vivre une année hors du commun… que nous avons partagée avec elle. Pour la première fois, découvrez le quotidien d'une Miss France en titre. Son premier shooting, ses fabuleux cadeaux, ses nombreux bains de foule - du salon de l'agriculture aux plus prestigieux tapis rouges - ses déplacements en région mais aussi en Martinique, à la Réunion, et à Tahiti avec les candidates à sa succession. Un documentaire inédit auprès de la Miss France la plus atypique et la plus populaire qui n'hésite pas à casser les codes, quitte à surprendre. Quelques heures avant de rendre sa couronne, elle s'est confiée sur le bilan de son année sans langue de bois. Solitude, éloignement familial, sollicitations permanentes, épuisement... C'est aussi ça être Miss France. Qui est vraiment Vaimalama Chaves ? Avec son franc parler et ses formes généreuses, comment a-t-elle imposé sa version de la plus belle femme de France ? Comment ses proches ont-ils vécu tous les bouleversements liés à son nouveau statut ? Portrait d'une Miss France pas comme les autres qui se confie comme elle ne l'a jamais fait, dévoile ses failles et ses doutes au fil des jours, mais aussi ses projets et ses privilèges, avec une spontanéité qui fait d'elle l'une des femmes les plus attachantes de France.