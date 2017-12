L’enfance d’Iris Mittenaere : « Je n’avais pas du tout confiance en moi »

Si durant son année de Miss Univers, Iris Mittenaere a posé ses valises à New York, c’est très loin de la mégalopole américaine que tout a commencé … C’est dans le nord de la France à Steenvorde, une commune de 4 000 habitants située entre Lille et Dunkerque, que la reine de beauté a grandi. Son histoire commence comme celles de nombreuses petites françaises. Sur les photos de famille, une petite fille très souriante qui va pourtant être confrontée au divorce de ses parents à l’âge de trois ans. Avec un frère et une sœur plus âgée qu’elle, Iris Mittenaere s’impose très vite avec un fort caractère au sein de la maison. Sa maman Laurence Druart-Mittenaere ressort les photos de la petite « starlette » et malgré une enfance épanouie, la jeune Iris cache un profond malaise. « Je n’avais pas du tout confiance en moi, les gens me trouvaient maigre, » confie-t-elle. Aujourd’hui, elle tient une belle revanche avec sa victoire au titre de Miss France puis de Miss Univers. Extrait de « Miss Univers, Le fabuleux destin d’Iris » diffusée le samedi 16 décembre 2017 sur TF1.