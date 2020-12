Dix Miss se mettent à table ! Miss France 2021

En savoir plus sur Clémence Botino

Il est temps de découvrir dix autres Miss régionales prétendantes au titre de Miss France 2021 et toutes contraintes à des mesures sanitaires drastiques en raison de l’épidémie de coronavirus / COVID-19. Ces dix Miss célèbrent la France à travers un véritable show spectaculaire, très cocorico, sur le thème de la gourmandise et la gastronomie, haut fleuron français. Et nous en sommes fiers ! Elles sont jeunes, belles, intelligentes et aspirent toutes au même but : représenter la France, porter ses couleurs et être élue reine de beauté. Miss France 2021 se trouve peut-être parmi l’une d’entre elles ? Qui portera la couronne et l’écharpe de Miss France 2021 ce soir au Grand Carrousel du Puy du Fou ? Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2021 du 19 décembre 2020