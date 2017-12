Les larmes d’Iris Mittenaere : Son retour dans le Nord Pas de Calais

Quelques semaines après son sacre de Miss Univers, Iris Mittenaere est de retour en France. « J’ai besoin de savoir si les français sont fiers de moi et si ils m’aiment ». Un retour au pays pour celle qui habite désormais à New York et surtout retour dans sa région du Nord Pas de Calais, direction Lille. « Quand je suis arrivée à Lille, j’ai été émue. Ça m’a fait presque un peu peur de voir toutes ces personnes pour moi, c’est vrai que c’est très impressionnant, » confie Iris avant d’ajouter très émue : « Je me dis que je n’ai pas fait grand-chose et on me remercie au nom d’un pays, au nom d’une région ». Dans les coulisses, elle retrouve sa grand-mère très fière d’elle. Extrait de « Miss Univers, Le fabuleux destin d’Iris » diffusée le samedi 16 décembre 2017 sur TF1.