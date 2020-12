Le jury et les 29 candidates ouvrent la cérémonie - Miss France 2021

En savoir plus sur Elodie Gossuin

Année exceptionnelle rime avec jury d’exception. Iris Mittenaere, Présidente du jury, déclare officiellement l’ouverture de la cérémonie de l’élection de Miss France 2021 ouverte ! Et cette 91è édition célèbre aussi le centenaire des concours de beauté. C’est la première fois dans l’histoire de Miss France que le jury de l’élection est composé exclusivement d’anciennes Miss France, telles que : Muguette Fabris, Miss France 1963 ; Patricia Barzyk, Miss France 1980 ; Nathalie Marquay, Miss France 1987 ; Mareva Georges, Miss France 1991 ; Linda Hardy, Miss France 1992 ; Sonia Rolland, Miss France 2000 ; Elodie Gossuin, Miss France 2001 et Miss Europe 2001 et Flora Coquerel, Miss France 2014. Malgré la crise sanitaire du COVID-19, elles ont toutes répondu présente ! Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2021 du 19 décembre 2020