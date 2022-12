Le sacre de Miss France 2023

Le grand moment est arrivé. Le suspense est à son comble. Qui de Miss Guadeloupe ou Miss Nord-Pas de Calais sera élue Miss France 2023 ? Voici le reveal tant attendu : Indira Ampiot est Miss France 2023 ! Vous avez été nombreux à soutenir votre Miss préférée et c’est finalement Miss Guadeloupe qui a été choisie par le public pour succéder à la belle Diane Leyre, Miss France 2022 et Miss Ile-de-France 2021. Pour cette nouvelle Miss France, le rêve commence… La première dauphine est Miss Nord-Pas de Calais, la seconde est Miss Fanche-Comté, la troisième est Miss Martinique et enfin la quatrième est Auvergne. Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2023 du samedi 17 décembre 2022